Під час активної фази оборони у селищі міського типу залишилося менш як тисяча мешканців з довоєнних п'ятнадцяти.

В Макарові Бучанського району Київської області знайшли тіла 132 розстріляних цивільних мешканців. Російські окупанти зруйнували селище міського типу Макарів на 40 %.

Про це повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар в ефірі інформаційного телемарафону.

"Станом на вчорашній день ми підняли тіла 132 мирних цивільних мешканців, які були просто розстріляні орками", - зазначив селищний голова.

За його словами, до війни в Макарові проживало 15 тисяч осіб, під час активної фази оборони залишалося менш як 1000 мешканців. Зараз в селищі розгорнуто медицину катастроф, щоб надавати медичну допомогу на тих територіях, які були нещодавно деокуповані.

"За попередніми підрахунками масштаби руйнувань складають близько 40% . Окупанти знищили практично всю інфраструктуру , залишили розбомблені приватні та багатоквартирні будинки, повністю зруйнували лікарню та дитсадки. Зараз відновлюємо світло по всій Макарівській громаді, працюємо над тим щоб після розмінування територій було відновлено подачу газу", - додав Токар.

Як повідомлялося, в Макарові, що в 50 км від Києва, ще в перші дні війни зайшла техніку окупанта, яка мала намір прорватися до Києва. Під кінець березня державний прапор України повернувся до місцевої адмінбудівлі. Утім російські загарбники продовжили завдавати ракетних та артилерійських ударів.

"Мирного населення в селищі майже не залишилося! Попри руйнування цивільної інфраструктури, путінські війська досі завдають ракетні удари по селищу!", - сповіщало Міноборони 25 березня.

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