Український представник на цих переговорах в деталях розповів, як вони починалися і проходили.

У той час як російський президент Володимир Путін публічно наказував продовжувати атакувати маріупольський завод "Азовсталь", пара його генералів готувалися до секретних переговорів з одним з українських депутатів про припинення облоги підприємства.

Видання CNN розкрило подробиці того, як була укладена домовленість по "Азовсталі" і хто брав участь у цих переговорах. Олександр Ковальов, депутат Верховної Ради з Донецької області сказав виданню, що він виступав посередником на ранніх етапах переговорів. Російську сторону представляли два високопоставлених генерали військової розвідки (ГРУ) - Володимир Алексєєв, заступник командувача ГРУ, і Олександр Зорін. Обидва вони родом з України.

Як зазначило видання, на Алексєєва були накладені санкції США через його втручання у вибори в цій країні, а у Великобританії - за причетність до отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

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А Зорін був посланником Путіна в Сирії на переговорах між режимом Башара Асада і опозиційними і повстанськими силами країни.

Видання навело дані про те, як Ковальов почав ініціювати переговори по "Азовсталі". Це відбулося в той час, коли ситуація на заводі вже стала критичною. Він зв'язався з біглим в РФ в 2014 році екс-співробітником української розвідки Валентином Крижановським. Після цього депутат повідомив про свої плани в офіс Кирила Буданова, голови військової розвідки України. І хоча Буданов сумнівався в його шансах, Ковальов все ж отримав від нього дозвіл.

Вперше на переговори до Маріуполя Ковальов поїхав 25 квітня 2022 року.

"Ми були в повністю зруйнованому місті. Місто, яке практично стерте з лиця землі. Ми були в самому центрі війни", - прокоментував Ковальов, додавши, що навіть для того, щоб дістатися до заводу, потрібно було ввести перемир'я.

Він зазначив, що цивільні були в пріоритеті. Ковальов зазначив, що допоміг переконати "іншу сторону в тому, що порятунок, в першу чергу, дітей, жінок і поранених, буде актом розсудливості, актом гуманізму".

Так, на початку травня ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста евакуювали сотні мирних людей з "Азовсталі" та інших районів міста в ході серії операцій. А 7 травня віце-прем'єр України Ірина Верщук заявила, що "всіх жінок, дітей і людей похилого віку" вивезли з заводу.

Але українські солдати там залишилися, і росіяни знову почали завдавати ударів по заводу.

Ковальов повернувся до Маріуполя 9 травня. За його словами, цього разу переговори з обох сторін активізувалися. Він зазначив, що не здивувався, коли цього разу за столом переговорів побачив генералів Алексєєва і Зоріна. "Цей процес вважався спецоперацією", - сказав Ковалов, додавши, що переговори потребували особливої акуратності. За словами Ковальова, Алексєєв постійно робив перерви в переговорах 9 травня, щоб зателефонувати в Москву. У нього був "прямий супутниковий зв'язок" з міноборони РФ.

Як прокоментував глава розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв, присутність Алексєєва мала сенс. "Алексєєв - українець за походженням, військовий ГРУ. Йому повністю довірено все, що стосується війни", - сказав він виданню.

"Алексєєв займає дуже високе положення у військовому ланцюжку, - сказав Грозєв. - Я думаю, що він може підкорятися безпосередньо Патрушеву", голові радбезу РФ, а Патрушев, у свою чергу, підпорядковується безпосередньо Путіну.

У міру просування переговорів був організований третій візит до Маріуполя, і, як зазначило видання, відбулася одна з найбільш примітних сцен війни - зустріч між російськими генералами, які керували кривавою війною, і українськими офіцерами, яких Кремль вважав "неонацистами".

"Це ті моменти, про які ми турбувалися", - сказав Ковальов. "Момент довіри. Коли ми зробили все, щоб дві сторони зійшлися, подивилися один одному в очі, російська сторона пообіцяла, що для наших солдатів буде цивілізований вихід", - уточнив депутат.

Він зазначив, що коли почалися серйозні переговори, умови були простими: українські військові припинять бойові дії, віддадуть завод і будуть взяті під варту Росією.

"Тут були умови взаємного припинення вогню, цивілізованої здачі "Азовсталі", цивілізовані умови для наших військовополонених і обмін", - сказав він.

За словами Ковальова, домовленість була виконана без затримок. Пізніше того ж дня найбільш важко поранених винесли з заводу на ношах. Увечері того ж дня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що почалася евакуація українських військовослужбовців з "Азовсталі". За її даними, 53 поранених солдати були доставлені в російський госпіталь, а 200 - в слідчий ізолятор в окупованій Оленівці.

Ковальов спостерігав за виходом українських військових із заводу. За його словами бачити їх у такому стані було вкрай важко, але це також підкреслило необхідність домовленості. "Вони потребували допомоги, і ми зробили все, щоб ця допомога дійшла до них. Побачивши, як вони покидали "Азовсталь", я зрозумів, що наші зусилля не були даремними", - прокоментував він.

Далі Ковальов розповів, що зміг отримати доступ до українських військових 18 травня в Оленівці. Там він бачив умови їхнього життя і лікарів, які надавали їм допомогу. Це був останній раз, коли він їх бачив. А через два місяці 29 липня загадковий вибух у в'язниці в Оленівці забрав життя понад 50 військовополонених, в тому числі і з "Азовсталі".

Сьогодні близько 2 тис. військових з "Азовсталі" залишаються у в'язницях в "ДНР", але, за словами Ковалова, більшість з них все ж знаходиться в РФ. Він сказав, що все ще працює над тим, щоб повернути їх додому, можливо, за допомогою одного з обмінів ув'язнених.

"Вони потребують допомоги, вони просять її через своїх родичів. Ми плануємо і робимо все, щоб дістатися до них", - підкреслив він.

Хоча Ковальов сказав, що він швидко передав більшу частину переговорів по "Азовсталі" представникам української розвідки, там все ж визнали його зусилля.

Депутат, ризикуючи "поставити під загрозу власне життя і здоров'я, був єдиним, хто супроводжував захисників Маріуполя і "Азовсталі" до місць їх утримання... що саме по собі є великим подвигом", - сказав начальник військової розвідки Буданов.

Звільнення захисників "Азовсталі"

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники "Азовсталі" виконали поставлене бойове завдання. Після опівночі 17 травня розпочалася операція з порятунку заблокованих на території заводу українських військових.

Потім ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано загалом близько 1,7 тис. військових.

За умовами обміну командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега переправлені до Туреччини і залишатимуться там до кінця війни.

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