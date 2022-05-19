За його словами, окупація та обстріли атомних електростанцій російськими військами та шантаж ядерними ударами несуть загрозу глобальної катастрофи.

Що довше триває війна Росії проти України, то більші ризики для всієї планети.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в аналітичному центрі Chatham House, повідомила прес-служба ОП.

"Окупація та обстріли атомних електростанцій російськими військами та шантаж ядерними ударами несуть загрозу глобальної катастрофи. Неможливість експлуатувати майже третину наших посівних площ, систематичне знищення російськими військами української аграрної й транспортної інфраструктури, блокада наших морських портів – це елементи загальної стратегії Росії задля тиску на міжнародну спільноту. Загроза продовольчої кризи та ризик голоду в десятках країн, про що попереджає вже керівництво ООН, сьогодні є абсолютно реальними. Нашою метою є найшвидше встановлення миру. Що довше триває ця війна, то більші ризики для всієї планети", - заявив Єрмак.

Але, як наголосив Єрмак, цей мир має бути справедливим, суверенітет і територіальна цілісність України – не тема для компромісів.

"Росія має звільнити наші території, включно з українським Кримом та українським Донбасом. Як ви бачите сьогодні, наступ росіян захлинається, вони переходять до оборони, намагаючись втримати захоплені території та створити передумови для чергової угоди, яку все одно невдовзі порушать. Як це було з двома Мінськими угодами. Для нас це неприпустимо", - зазначив керівник ОП.

Як повідомляв УНІАН, раніше Єрмак заявив, що нинішня війна має стати останньою для Росії та завершитися повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України.

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