За його словами, нам необхідна ця зброя, щоб завдавати ударів по тих озброєннях, які знищують наші міста.

Український генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів про здібності реактивних систем залпового вогню М270. Він нагадав, що їх збираються поставити Україні США і Британія.

Це MLRS, багатофункціональна пускова установка ракетних систем, пояснив Романенко в інтерв'ю "Обозревателю".

"Важкий варіант, два пакети на гусеничних шасі – це те, що збирається надавати нам Британія. Є ще й варіант на колесах, високомобільна артилерійська ракетна система. Такі установки нам дають США", - розповів генерал.

За його словами, нам необхідна ця зброя, щоб завдавати ударів по тих озброєннях, які знищують наші міста.

Але, уточнив Романенко, це не означає, що противник взагалі не буде обстрілювати наші населені пункти, але він буде робити це рідше.

"Крім того, побачивши це, противник змінював би підходи. Але на застосування ядерної зброї він навряд чи піде. Тим більше, що компетентні структури в США та інших країнах займаються тим, щоб цього не сталося", - підсумував генерал-лейтенант.

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи почали навчання із застосування HIMARS і М270.

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