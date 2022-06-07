Зеленський підтвердив передачу зброї Британією / фото Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Велика Британія надасть Україні зброю, необхідну для захисту життів українців.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців, оприлюднене в Telegram.

"Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про наші можливості і ключові поточні небезпеки, перш за все на Донбасі і у південних районах України", - сказав Зеленський.

"Вдячний прем'єр-міністру Борису Джонсону за повне розуміння наших потреб і за готовність надати Україні саме ту зброю, яка нам так необхідна, щоб захищати життя наших людей", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес анонсував отримання Україною реактивних систем залпового вогню М270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км з високою точністю.

У своєму Twitter прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Борис Джонсон сьогодні також написав, що Лондон подарує Україні залпові реактивні системи.

Рішення Британії було тісно узгоджено з рішенням США надати ракетну артилерійську систему підвищеної мобільності (HIMARS) - варіант РСЗВ (MLRS).

А 4 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків в Європі щодо застосування РСЗВ HIMARS і М270.

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