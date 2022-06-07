Напередодні стало відомо, що Україна отримає від Великобританії реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та боєприпаси у великих масштабах.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Велика Британія надасть Україні зброю, необхідну для захисту життів українців.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців, оприлюднене в Telegram.

"Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про наші можливості і ключові поточні небезпеки, перш за все на Донбасі і у південних районах України", - сказав Зеленський.

"Вдячний прем'єр-міністру Борису Джонсону за повне розуміння наших потреб і за готовність надати Україні саме ту зброю, яка нам так необхідна, щоб захищати життя наших людей", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес анонсував отримання Україною реактивних систем залпового вогню М270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км з високою точністю.

У своєму Twitter прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Борис Джонсон сьогодні також написав, що Лондон подарує Україні залпові реактивні системи.

Рішення Британії було тісно узгоджено з рішенням США надати ракетну артилерійську систему підвищеної мобільності (HIMARS) - варіант РСЗВ (MLRS).

А 4 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків в Європі щодо застосування РСЗВ HIMARS і М270.

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