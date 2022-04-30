Німецькі загарбники вбили у Маріуполі близько 10 тисяч мирного населення, а російські окупанти – понад 20 тисяч маріупольців.

За два місяці російська армія вбила вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації Маріуполя під час Другої світової війни.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"За два роки фашисти вбили у Маріуполі 10 тис. мирного населення. А російські окупанти за два місяці – понад 20 тис. маріупольців. Понад 40 тис. людей насильно вивезено. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія РФ цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців", - зазначив він.

За його словами, російські загарбники вже незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за всі роки окупації.

"Рашизм – це фашизм 21 століття. Жодних сумнівів чи ілюзій…Якщо сьогодні не об'єднатися і не зупинити це зло, то ціна цього разу може виявитися значно вищою", - додав Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом. Окупанти не припиняють завдавати артилерійських і авіаційних ударів по місту. Меткомбінат "Азовсталь", де перебувають як цивільні, так і військові, практично зруйнований. Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

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