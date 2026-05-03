РФ після тривалої перерви масово застосувала один зі своїх дронів: Флеш розкрив мету

Росія постійно випробовує нові тактики застосування БПЛА, зазначив експерт.

Російські окупанти під час учорашньої атаки по Київській області, застосували БпЛА, які відрізняються від звичайних.

Про це повідомив Сергій (Флеш) Бескрестнов, радник міністра оборони, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку. Він зазначив, що на не типовий вигляд БпЛА звернули увагу люди в кількох районах.

"Противник, після перерви в кілька місяців, масово застосував БпЛА імітатори "Пародія". Саме його й бачили мешканці країни. Завдання такого БпЛА – відволікати увагу нашої протиповітряної оборон, тому десятки таких БпЛА кружляли над нашою територією", – сказва Флеш.

Він також показав, який вигляд мають ці безпілотники. За словами Флеша, РФ постійно випробовує нові тактики застосування дронів:

"Завдання сил оборони – аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти. Також вчора була підозра на застосування противником копії БпЛА українського виробника, яка не підтвердилася".

Раніше Флеш повідомляв, що Росія може встановлювати на "Шахеди" системи маневрування, здатні працювати на основі камери. Він робить такі висновки на тлі того, що російські безпілотники почали робити маневри при наближенні наших дронів-перехоплювачів.

Також Флеш розповів, що Росія знайшла альтернативу дорогим розвіддронам і почала "закидати" нею фронт. За його словами, йдеться безпілотники, створені на базі "Молнія". Він зазначив, що це сталося на тлі результативної роботи українських дронів-перехоплювачів.

