Росія перейшла до нової тактики ударів 'Шахедами' по Україні, - BI

Замість нічних атак "Шахеди" дедалі частіше атакують удень, намагаючись виснажити ППО та психологічно тиснути на українські міста.

Росія почала застосовувати дрони-камікадзе типу "Шахед" не лише вночі, а й удень, перетворюючи атаки на багатогодинний безперервний терор українських міст. Кремль переходить до нової моделі війни на виснаження, пише Business Insider.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише за два дні Росія випустила по Україні 1567 безпілотників та 56 ракет. "Масований та практично безперервний" напад став одним із найпотужніших за весь час повномасштабної війни, наголосив глава держави.

За словами українського аналітика Ігоря Анохіна з Інституту науки та міжнародної безпеки, останні атаки демонструють появу нової російської тактики.

"Я б не назвав це повністю усталеною схемою, але вона явно стає новою операційною моделлю", – сказав експерт.

Він зазначив, що це вже п’ятий випадок у 2026 році, коли РФ застосовує тривалі хвилі ударів дронами та ракетами. Наприкінці березня Росія запустила майже 1000 безпілотників за 24 години, а в середині квітня атаки безперервно тривали понад 32 години.

"Головна мета – психологічний тиск"

Анохін переконаний, що Росія намагається не лише знищувати об’єкти, а й виснажувати населення психологічно:

"Головна мета – психологічний тиск та економічний терор".

За словами аналітика, Кремль прагне "утримувати українські міста у стані підвищеної готовності протягом багатьох годин, порушувати життя цивільного населення та атакувати енергетичні об’єкти й критично важливу інфраструктуру".

Під час останньої атаки мешканці Києва годинами перебували в укриттях, очікуючи нових вибухів. Після хвиль дронів Росія завдала ракетних ударів по столиці.

Зеленський повідомив, що українська ППО знищила близько 93% російських дронів, однак лише 73% ракет вдалося перехопити. Станом на вечір четверга було підтверджено загибель 24 людей, ще 48 отримали поранення.

Росія намагається перевантажити ППО

Фахівці наголошують, що масові атаки дешевими безпілотниками створюють величезне навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

Для відбиття ударів Україна використовує мобільні кулеметні групи, засоби радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі та дорогі ракети ППО. Велика кількість повітряних цілей змушує витрачати дорогі ракети на відносно дешеві дрони.

Дослідник Центру європейського політичного аналізу Федеріко Борсарі заявив, що денні атаки можуть мати ще одну мету.

"Основними цілями зазвичай є мобільні вогневі групи, наземні пускові установки ППО та інші військові цілі високого значення", – сказав він.

За словами Борсарі, частина російських дронів-приманок оснащена сенсорами для розвідки та виявлення українських систем ППО.

РФ нарощує виробництво "Шахедів"

Експерти пов’язують зростання масштабів атак із розширенням виробництва дронів у Татарстані. Основним центром виробництва називають завод в особливій економічній зоні "Алабуга". Анохін каже:

"Ідеально було б знищити виробництво в Алабузі".

Попри збільшення кількості атак, українська ППО демонструє високу ефективність. За оцінками аналітика, якщо восени минулого року близько третини "Шахедів" досягали цілей, то у квітні цей показник впав приблизно до 14%.

Втім, експерти вважають, що багатогодинні денні хвилі дронів можуть стати постійною частиною війни Росії проти України.

"Однак незрозуміло, чи приносить російська стратегія цільових атак плоди", – підсумував Борсарі.

Останні атаки на Україну

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 16 травня Росія завдала масованого удару дронами по півдню Одещини, зокрема по місту Ізмаїл, є постраждалі. За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждала житлова та портова інфраструктура.

У ніч проти 15 травня та протягом дня окупаційна російська армія завдавала по Одещині комбінованого ракетно-дронового удару. Виникло кілька осередків займання, сталося пошкодження житлових будинків, автомобілів. Під ударом також опинилася критична інфраструктура. Серед поранених - 12-річний хлопчик.

