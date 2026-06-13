Сили оборони уразили важливий об'єкт нафтотранспортної інфраструктури РФ, – Генштаб

Також було уражено пункти управління та райони зосередження росіян.

В ніч на 13 червня українські захисники уразили цех підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області Росії. Про це повідомили в Генштабі.

Зазначається, що внаслідок удару на території підприємства почалася пожежа. В Генштабі додали, що цей цех забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Росії. Зокрема РФ його використовує для підготовки нафти з Коробковського нафтогазового родовища, а також з суміжних родовищ в сусідніх областях.

Крім того, Сили оборони уразили пункти управління окупантів неподалік Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

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Також повідомляється про ураження пунктів управління БпЛА в районах Хоромного на Брянщині, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Новомиколаївки Херсонської області.

Удари по РФ: важливі новини

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що на тлі постійних ударів Сил оборони, переробка нафти в Росії впала до найнижчого рівня за два десятиліття. Зазначається, що падіння обсягів переробки нафти у РФ розпочалися ще в кінці минулого року. Однак вже у травні РФ видобувала в середньому 9,009 млн барелів нафти на добу, що на 690 тисяч нижче рівня добового видобутку, відповідно до угоди з ОПЕК.

Про те, що наслідки українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі стають дедалі сильнішими, пише The Economist. Відзначається, що ці удари наближають війну до пересічних росіян і спростовують міф про те, що Росія не є непереможною.

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