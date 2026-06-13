Дрони 'рознесли' морський термінал у Краснодарському краї: спалахнула пожежа

За даними російської влади, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

В ніч на суботу, 13 червня, у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ безпілотники атакували морський термінал. Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляють Telegram-канал Exilenova+ та губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. За попередніми даними, дрони влучили по території морського терміналу, після чого виникло загоряння. Російська влада заявляє про одного загиблого та трьох постраждалих.

Для ліквідації наслідків атаки на об'єкт залучили 96 рятувальників і понад 30 одиниць спеціальної техніки, зокрема підрозділи МНС Росії.

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Інформація щодо масштабів пошкоджень морського терміналу наразі уточнюється. Офіційних даних про вплив атаки на роботу об'єкта поки не оприлюднено.

Атаки на обʼєкти в Росії

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 червня українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет.

Також в ту ніч було уражено нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту – понад 900 кілометрів.

Натомість внаслідок атаки на Росію 12 червня було уражено два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога.

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