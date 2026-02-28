Росія почала підготовку до наступу на 'пояс фортець' на Донбасі, - ISW

Наступ РФ з метою захоплення "Кріпосного поясу", ймовірно, затягнеться на роки і вимагатиме значного часу, людських ресурсів і коштів.

Російські війська, ймовірно, розпочали артилерійську та безпілотну підготовку поля бою до очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року на український "пояс фортець" у Донецькій області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 26 і 27 лютого російські війська обстріляли Біленьке (приблизно за 14 кілометрів від лінії фронту і безпосередньо на північний схід від Краматорська, північного краю "Фортечного поясу"), і це перший випадок, коли російські війська обстріляли Краматорськ або його околиці зі ствольної артилерії, відзначають аналітики. Ці артилерійські удари, ймовірно, знаменують початок артилерійської підготовки Росії до очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року.

"Ймовірно, після завершення артилерійської підготовки російська армія розпочне наземну фазу цього наступу найближчим часом", - вважають аналітики.

Відео дня

Російські війська також проводять кампанію повітряного перехоплення на південному краю "фортечного поясу", зокрема, на трасі H-20, яка є основною наземною лінією зв'язку, що з'єднує міста "Фортечного поясу".

Зазвичай російські війська використовують багатомісячні кампанії повітряного перехоплення в рамках більш широкої стратегії, спрямованої на ослаблення оборонних можливостей України і позицій на лінії фронту перед наземними наступами.

Крім того, український військовослужбовець, який діяв на Слов'янському напрямку, 26 лютого повідомив, що російське військове командування перекидає підкріплення на Слов'янський напрямок, що є ще однією ознакою того, що Росія планує найближчим часом надати пріоритет наступальним операціям проти "Фортечного поясу".

При цьому в ISW оцінюють, що такий наступ, ймовірно, затягнеться на роки і зажадає від російського військового командування значного часу, людських ресурсів і коштів. Водночас російські війська досі не змогли або не захотіли зосередити ресурси, необхідні для вирішальної наступальної операції, особливо проти "Фортечного поясу", підкреслюють аналітики.

Ситуація на фронті - останні новини

Аналітики відзначали, що росіяни фактично захопили Покровськ, однак це не принесло агресору очікуваного тріумфу. Покровськ був важливим хабом, але російські удари ще в липні 2025 року фактично знищили можливість використовувати його як логістичний вузол. На момент падіння місто вже не виконувало свою стратегічну роль.

Тим часом Bloomberg пише, що, за даними джерел, Росія готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести війська з решти Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: