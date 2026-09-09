Росія наближається до 'поясу фортець' Донбасу, - CNN

Українські військові побоюються, що Москва готує ґрунт для майбутнього наступу.

Ситуація на сході України змінюється не на користь Києва. Російські війська продовжують повільно просуватися в напрямку Слов’янська та Краматорська – міст, які разом із Дружківкою та Костянтинівкою формують так званий "пояс фортець" української оборони, пише CNN.

Краматорськ, який тривалий час був важливим тиловим центром для українських військових, дедалі частіше опиняється під російськими ударами. За словами прессекретаря 93-ї механізованої бригади Ірини Рибакової, атаки відбуваються десятки разів на день.

"Атаки відбуваються десятки разів на день. Постраждали десятки автомобілів, комунальних будівель, житлових будинків, адміністративних будівель та гаражів. Вони просто підпалюють усе", – розповіла вона.

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За її словами, вранці та ввечері вулиці міста майже спорожніли. Вдень люди також намагаються пересуватися якомога обережніше через постійну загрозу ударів безпілотників.

"Вони можуть завдати удару будь-якої миті", – зазначила Рибакова.

Росія повільно руйнує "пояс фортець"

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що швидкий російський прорив наразі малоймовірний. Водночас ситуація поступово змінюється на користь Москви.

Російські війська проводять інфільтраційні операції та повільно просуваються до Слов’янська і Краматорська, а також у районі Костянтинівки.

За оцінкою Інституту вивчення війни, у серпні російські сили просунулися або проникли приблизно на 124 квадратні кілометри української території. Це близько чверті площі, яку Росія захопила за той самий місяць торік.

Попри повільні темпи, Москва поступово створює загрозу для українського "поясу фортець" – ланцюга укріплених промислових міст, які є основою оборони Донбасу.

Костянтинівка, найпівденніший елемент цього поясу, фактично втратила значення як український опорний пункт. Російські війська майже рік намагалися захопити місто, а його інфраструктура зазнала значних руйнувань.

Подібний сценарій Росія вже застосовувала в інших містах. Бахмут російські війська штурмували близько дев’яти місяців, а Покровськ – майже два роки. До моменту встановлення контролю над ними міста були значною мірою зруйновані, а їхня попередня стратегічна цінність для України суттєво зменшилася.

Москва готує поле для наступу

Військові аналітики вважають, що російські сили не просто намагаються просунутися до українських позицій, а систематично руйнують логістику та оборонну інфраструктуру.

За словами аналітика Інституту вивчення війни Дженні Олмстед, Росія створює умови для майбутньої атаки на Слов’янськ:

"Вони створюють умови та готують бойове поле для наступу на Слов’янськ".

Російські удари ускладнюють постачання українських підрозділів на передових позиціях і до самих міст. Особливо складною є ситуація навколо Добропілля.

Поліцейський спецпідрозділу "Білі янголи" Геннадій Юдін розповів, що правоохоронці вже не можуть безпосередньо заїжджати до Добропілля та прилеглих сіл для евакуації цивільних.

"Військові евакуюють людей пішки, а наші хлопці підбирають їх приблизно за 10 кілометрів від Добропілля – це найближче, що ми можемо підійти", – сказав він.

За його словами, територія замінована, а кількість російських безпілотників робить пересування надзвичайно небезпечним.

Україна втрачає перевагу, яку мала навесні

Зміна ситуації на Донеччині контрастує з весною, коли Україна в низці районів звільняла більше території, ніж втрачала.

Нині російські війська мають ініціативу на багатьох ділянках східного фронту. Водночас їхнє просування залишається надзвичайно повільним і супроводжується значними втратами.

За оцінками західних розвідувальних служб, російська армія може втрачати близько 40 тисяч військових на місяць.

Для України ключовим завданням залишається утримання міст "поясу фортець". Їхня географія, транспортні шляхи та укріплення створюють бар’єр перед менш захищеними територіями на заході.

Якщо Росії вдасться прорвати цю оборонну лінію, її війська потенційно отримають можливість просуватися вглиб України значно швидше.

Тим часом у Краматорську ще залишаються цивільні мешканці. Однак через посилення ударів місто поступово втрачає роль безпечного тилу. Рибакова каже:

"Тут щодня обстрілюють. Керовані бомби, потужний шквал, по вісім за раз".

За її словами, російські військові нещодавно зруйнували будинок, у якому вона раніше жила.

"Ми переїхали звідти кілька місяців тому, і зараз він там повністю зруйнований", – сказала вона.

Битва за Донбас - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські війська поступово наближаються до ключових міст Донецької області, а восени на цьому напрямку можуть розпочатися одні з найзапекліших боїв року. Для нового командування ЗСУ це стане серйозним випробуванням, пише Reuters.

За даними військових аналітиків, російські підрозділи вже перебувають менш ніж за 15 кілометрів від Слов’янська та Краматорська. Обидва міста зазнають дедалі інтенсивніших ударів безпілотниками та керованими авіабомбами.

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