ПВК "Вагнер" активно використовує свіжомобілізованих бійців як з тимчасово окупованої території, так із тюремних закладів.

Сили російських окупантів виснажились і зараз вони більше використовують приватні військові компанії для ведення бойових дій.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Бачимо, що все ж таки після багатомісячного донамагання прорватися спочатку біля Рубіжного, Попасної і Золоте, і Сєвєродонецьк, все ж таки росіяни виснажились. Зараз вони більше використовують приватні військові військові компанії. Бо тут, по-перше трохи більша мотивація - за гроші, по–друге їх не треба рахувати, як загиблих, ніхто статистику не веде", -акцентував Гайдай.

Голова Луганської ОВА зауважив, що на Луганщині існує активний партизанський рух, який вже заявив про себе на окупованих територіях в різноманітних акціях боротьби.

"Це і відносно мирні акції у вигляді листівок, які розміщуються на стовпах або в машинах люди знаходять. Але, є й більш потужні акції, до прикладу, зіпсувати спеціальну залізничну шафу, яка не дозволяє нормально керувати залізничною колією. Це ми бачимо зараз і в Сватово, і в Білокуракино, і в Біловодську такі прояви партизанського руху. Цей рух є, він потужний і він допомагає Збройним силам України", - підкреслив Гайдай.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації заявив, що російська армя використовує ув'язнених для виявлення вогневих позицій ЗСУ.

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