За його словами, їх використовують як гарматне м'ясо.

Російська загарбницька армія використовує ув'язнених для виявлення вогневих позицій Збройних сил України.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

За його словами, такі солдати дуже швидко гинуть на полі бою.

"Справа в тому, що використовують свіжомобілізованих - неважливо звідки, з окупованої території або з в'язниць, - їх використовують як гарматне м'ясо. Їх постійно кидають вперед на лінію вогню, і вони просто як витратний матеріал відразу гинуть", - пояснив Гайдай.

Він зазначив, що російські ув'язнені не проходять перед цим спеціальну підготовку, а також не отримують нормальну екіпіровку.

"Їх просто кидають для того, щоб з'ясувати, де наші вогневі позиції, які потім російська армія намагається обстрілювати з артилерії", - підкреслив голова Луганської обласної військової адміністрації.

Раніше російські журналісти з'ясували, що власник ПВК "Ліга" (раніше "Вагнера") Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", особисто вербує ув'язнених з російських колоній на війну в Україні.

Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що найманці з "Вагнера" не змогли допомогти Росії змінити хід війни.

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