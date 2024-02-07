Першу партію найманців готують біля Алеппо та аеродрому Kuweires.

Головне управління розвідки України стверджує: Сирія-Якутія-Бурятія - і на "м’ясний штурм" - саме за такою схемою Росія вербує найманців на війну в Україну.

В ГУР розсекретили дані про першу партію, яку Росія готувала біля міста Алеппо та аеродрому Kuweires (територія Сирії). Акцент йшов на вишкіл ведення бої в у міських забудовах.

Йдеться про угрупування в одну тисячу осіб, стверджує розвідка.

"Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти - на територію РФ. Після прибуття на Росію їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії", - заявляє ГУР.

Відомство публікує відео з сирійськими найманцями, які отримали паспорти за 5 днів:

За даними розвідки, Росія вербує населення Сирії через туристичні фірми. Знаючи про злидні, в яких живе більша частина населення, людям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об’єктах в Якутії або ж іноді заманюють на привабливішу роботу десь у Бурятії.

Однак, за підсумком, у місті Улан-уде паспортизованих найманців мобілізують до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади Росії (військова частина 46108). Далі - кидають у бої в Україну

"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів", - дає оцінку діям РФ ГУР.