Протягом минулої доби в районі проведення ООС зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

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Як йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу ООС, поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки — з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Світлодарська — з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За даними штабу, серед українських воїнів бойових втрат не було. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 4 січня, в районі проведення ООС порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Світлана Закелова