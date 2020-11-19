Вогонь у відповідь українські військові вони не відкривали.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

"В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 19 листопада, порушень режиму тиші, що почав діяти 27 липня 2020 року, не зафіксовано.

Читайте такожНа Донбасі загинув український десантник

Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.

Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.

30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій