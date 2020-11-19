Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників / Фото УНІАН
Упродовж минулої доби, 18 листопада, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.
"В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби, 19 листопада, порушень режиму тиші, що почав діяти 27 липня 2020 року, не зафіксовано.
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- З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.
- Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.
- 30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.
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