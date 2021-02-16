Сьогодні на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Читайте такожДоба на Донбасі минула без втрат, але з порушеннями перемир'я - штаб ООСПро це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил у Facebook.
Так, зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки.
"Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї. На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.
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