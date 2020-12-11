Спікер ТКГ повідомив, що 15 грудня буде останнє в цьому році засідання групи в рамках мінських переговорів.

Спікер делегації України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявляє, що на сьогодні формальних і неформальних підстав вводити план «Б» щодо урегулювання ситуації на Донбасі немає.

Читайте такожТКГ: постпред Росії в ООН визнав, що війна на Донбасі – конфлікт між Україною та РФЯк повідомляє кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу на тему «Річниця «нормандського саміту» в Парижі: чого вдалося досягти за рік?».

«Ми готуємося до різних варіантів. Поки мова про план Б не йде, але позиція дуже чітка - основа врегулювання є політико-дипломатична… Ми зберігаємо репутацію України, яка виконує міжнародні домовленості», - сказав Арестович.

За його словами, одночасно запорукою цього врегулювання є всебічний розвиток Збройних сил України і всього сектору національної безпеки і оборони, спецслужб. Він наголосив на важливості спільних міжнародних військових навчань за участю України.

Арестович констатує, що в процесі урегулювання ситуації на Донбасі є «дуже- дуже - дуже повільне, але просування».

Найголовніше досягнення, підкреслив він, що «Росія все ще зберігає мирний процес».

«Фактично, ми можемо констатувати, що справи ідуть за планом «А, що формальних і неформальних підстав для переходу до плану «Б» поки що немає», - зауважив спікер ТКГ.

«Цього тижня вони (російська сторона) підтвердили бажання провести зустріч на рівні політичних радників. 15 грудня у нас засідання ТКГ - останнє в цьому році», - сказав Арестович і додав, що є дуже повільне просування в питанні роботи КПВВ.

При цьому він підкреслив, що «найбільш повільно» відбуваються переговори «в найбільш болючому питанні, яке полягає в звільненні утриманих осіб, взаємно утримуваних».

Арестович зазначає, що Росія намагається «зневажати всім комплексом домовленостей , який був підписаний з літа 2014 року. Вони наполягають лише на комплексі Мінських заходів, який був підписаний 12 лютого 2015 року, тому що, на їхню думку, він був освячений ООН і, як вони чомусь вважають, набув сили не ухвальної, а рекомендаційної, тобто став частиною міжнародного права».

За його словами, Росія «постійно намагається нав’язати нам необхідність прямого діалогу з організаціями, які нам дуже схожі на терористичні. Ми називаємо їх ТОРДЛОУ (тимчасово окуповані райони Донецької і Луганської областей України».

«Чи виконані паризькі домовленості (від 9 грудня 2019 року)? Частково виконані, частково - ні», - сказав Арестович.

На його переконання, найбільшим досягненням є відносне зберігання режиму припинення вогню, яке триває з 27 липня цього року.

«За цей час в 5,5 разів менше обстрілів і від 10 до 14 раз менше втрат серед наших військових, якщо рахувати бойові і небойові причини», - підсумував спікер ТКГ.

Режим припинення вогню на Донбасі

9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» за участю президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна.

Сторони, зокрема, домовилися про припинення вогню і відведення військ у трьох нових пунктах біля лінії зіткнення, обмін полоненими до кінця року у форматі «всіх на всіх», а також про проведення наступного «нормандського» саміту через чотири місяці.

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Автор: Надя Пришляк