За добу внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожНазвано ім'я бійця, вбитого сьогодні снайпером бойовиків на ДонбасіПро це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Зазначається, що неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї.

"В результаті пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, поблизу Новомихайлівки, ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. "Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув", - повідомили в прес-центрі.

Також неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета. А поблизу Луганського, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

"На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться у зведенні.

З початку цієї доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими військовими", - підсумували в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла