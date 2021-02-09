На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни надавали адекватну відповідь.

Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожБоррель закликав Лаврова виконувати Мінські угоди стосовно ДонбасуПро це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. В повідомленні зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з автоматичного станкового гранатомета.

Як повідомили в прес-центрі, в передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник неодноразово вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, крім стрілецької зброї окупанти застосували проти військових ще й гранатомети.

"На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни надавали адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, з початку поточної доби було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. "Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - підсумували в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла