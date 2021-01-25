Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

За добу в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожСитуація на Донбасі загострилась: бойовики застосували мінометиПро це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, біля населених пунктів Піски та Південне збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В прес-центрі зазначили, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. "Бойових втрат серед українських захисників немає", - уточнили в прес-центрі.

З початку цієї доби, 25 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Ірина Погоріла