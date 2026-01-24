Росіяни просунулися біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Йдеться, зокрема, про Ступочки.

Російські окупанти продовжують просуватися на Донбасі, і за минулу добу мали успіхи біля двох населених пунктів у Донецькій області, повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Предтечиного та Ступочків", - йдеться у повідомленні.

Останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що 9 та 10 січня мотострілецькі полки російських окупаційних військ завдали ударів по українських позиціях, зокрема, на північний захід від Ступочок (на схід від Костянтинівки), а також в східній частині Костянтинівки. Раніше окупанти заявляли, що ці райони начебто перебувають під їхнім контролем.

Відео дня

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України висловив думку, що росіяни наступатимуть на вільну територію Донецької області з трьох напрямків - з південного сходу, півдня та південного заходу.

За його словами, Костянтинівку противник розглядає як плацдарм для наступу на Краматорськ та Слов'янськ. Крім цього, це також фланговий напрямок зі східного боку відносно Покровська та Мирнограда, де росіяни ще торік, в такий же час планували окупувати це місто. Але наразі вони навіть не вийшли на рубежі чи на райони оборони міста.

Вас також можуть зацікавити новини: