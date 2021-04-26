На Донбасі від початку поточної доби російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру Об’єднаних сил щодо ситуації в районі проведення ООС станом на 17:00.
Так, ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем поблизу Водяного.
З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл у напрямку Гнутового, а біля населеного пункту Світлодарськ - ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
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Неподалік Павлополя противник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів.
У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Зазначається, що на дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.
"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації оперативно реагувала на порушення через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - повідомили в прес-центрі ОС.
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