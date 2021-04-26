Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.

На Донбасі від початку поточної доби російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру Об’єднаних сил щодо ситуації в районі проведення ООС станом на 17:00.

Так, ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем поблизу Водяного.

З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл у напрямку Гнутового, а біля населеного пункту Світлодарськ - ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Читайте також"Щоб на Великдень не було пострілів": Зеленський анонсував відновлення режиму тиші на Донбасі

Неподалік Павлополя противник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що на дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації оперативно реагувала на порушення через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - повідомили в прес-центрі ОС.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька