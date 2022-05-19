Поранення отримали ще троє людей.

Внаслідок ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку загинули четверо цивільних осіб.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Найбільших пошкоджень зазнав Сєвєродонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади. Зокрема, в останній росіяни активно застосовували авіацію. Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку. Подекуди, через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали – окремі квартири та цілі під’їзди", - йдеться в повідомлені.

В результаті ворожої атаки 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє.

"Усі – зранку та в старих районах міста. Зокрема, тіла двох жінок без ознак життя знайдені після обстеження квартири, куди вранці потрапив ворожий снаряд. Поблизу одного із будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік. Перша загинула на місці, чоловіка з осколковими ураженнями госпіталізовано. Ушкоджень зазнали ще два сєвєродончанина – осколкові поранення та контузія. У Лисичанську жінці відірвало руку", - повідомив Гайдай.

Також стало відомо про трьох осіб, які загинули раніше – це жителі Білогорівки та Попасної.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські військові на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили 16 атак ворога, знищено вісім танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника.

При цьому ворог безрезультатно намагався штурмувати Велику Комишуваху, Устинівку, Золоте-4 та Новомихайлівку. На окремих ділянках окупанти були змушені відійти на раніше зайняті позиції.

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