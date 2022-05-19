Знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів противника.

За добу на Донбасі українські воїни відбили 16 ворожих атак.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому та Луганському напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, сімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника", - йдеться у повідомленні.

За попередню добу підрозділи зенітних ракетних військ знищили один літак та крилату ракету. Ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по скупченню ворожої техніки, за попередніми даними знищено близько 20 броньованих машин, боєприпаси та особовий склад.

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги на Донецькому напрямку намагаються наступати уздовж усієї лінії зіткнення та обстрілюють населені пункти з артилерії.

При цьому 18 травня стало відомо, що на Слов'янському напрямку війська Російської Федерації наступають на Довгеньке Харківської області, розгорнувши підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

Внаслідок обстрілів окупантами на Донбасі загинуло щонайменше 15 мирних мешканців, серед них дві родини з неповнолітніми дітьми, та сім отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: