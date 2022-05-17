За словами Гайдая, наразі з регіону триває ризикована евакуація.

Російські окупанти на Луганщині намагаються здійснити прорив фронту біля Попасної та на Сєвєродонецькому напрямку.

Про це повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни намагаються здійснити прорив біля Попасної та на Сєвєродонецькому напрямку. Посилено обстріли по цивільному населенню, у вогні Гірська громада", - йдеться у повідомленні.

За його словами наразі з регіону триває ризикована евакуація.

"Росіяни час від часу гатять поблизу траси "Лисичанськ-Бахмут" і продовжують стягувати техніку. Зокрема, в різних захоплених населених пунктах росіяни встановили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир"", - повідомив Гайдай.

Він очікує нових спроб військ РФ переправитися через річку Сіверський Донець, неподалік села Білогорівка, де раніше сили РФ зазнали тяжких втрат на переправі.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку знайшли двох загиблих внаслідок обстрілу житлового будинку.

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