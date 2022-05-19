На окремих ділянках загарбники зазнали значних втрат та були змушені відійти на раніше зайняті позиції.

Ворог безрезультатно намагався штурмувати Велику Комишуваху, Устинівку, Золоте-4 та Новомихайлівку. На окремих ділянках окупанти були змушені відійти на раніше зайняті позиції.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти відступили від селища Юр'ївка на Донеччині.

"На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Юр’ївка, зазнав втрат та відступив. За результатами штурмових дій в районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

При цьому ворог безрезультатно штурмував Велику Комишуваху, Устинівку, Золоте-4 та Новомихайлівку.

"На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. За підтримки артилерії вів бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха, успіху не має, на окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції. На Лиманському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію з метою руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, успіху не мали. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з метою покращення тактичного положення. Намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, успіху не мав. На Курахівському напрямку ворог безрезультатно вів наступ в районі населеного пункту Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Вогнем реактивної та ствольної артилерії і мінометів уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій також не проводили.

"Основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Ворог здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка", - йдеться у повідомленні.

На Бесарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські військові на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили 16 атак ворога, знищено вісім танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника.

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