Російські окупанти намагаються подолати опір наших військ і встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли наших підрозділів. Здійснює заходи з підготовки до наступу. На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, на Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали. При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування. На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони. Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне", - мовиться у зведенні.

Як повідомляв УНІАН, українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина на Слов'янському напрямку.

У генштабі зазначили, що окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури.

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