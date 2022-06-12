Окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури.

Українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина на Слов'янському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, на Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне положення, продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук.

"Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки. Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне. На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина", - мовиться у зведенні.

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ накрили вогнем командний пункт чеченців в Рубіжному.

Зазначимо, російські окупанти останніми днями обстрілюють Лисичанськ з великокаліберного озброєння.

Крім того, противник безрезультатно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для поновлення наступу.

Також біля Лисичанська Луганської області українські військові не дали просунутися російській військовій колоні.

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