Російські війська також намагалися штурмувати Ниркове та Миколаївку, але зазнали втрат.

Російські війська наступають у напрямку Воздвиженка - Роти, мають частковий успіх.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка - Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію.

"Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли", - повідомили у Генштабі.

Ворог також намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове, але отримав відсіч та відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для поновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.

Раніше в американському Інституті вивчення війни повідомили, що російська армія домоглася незначних успіхів у наступі на Слов'янськ, але перш ніж його штурмувати, їй належить подолати певні труднощі.

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