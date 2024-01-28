Наша артилерія знищили два склади противника.

Вчора, 27 січня, авіація Збройних сил України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупаційних військ.

Як повідомляв Генштаб у ранковому зведенні, підрозділи ракетних військ також мали вдале полювання. Вони уразили 1 артилерійський засіб та два склади боєприпасів.

При цьому загарбники завдали 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосували ударні БПЛА типу "Shahed-136/131", здійснили 82 обстріли з РЗСВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

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"Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 27 січня, на фронті між Збройними силами України та росіянами відбулося 79 бойових зіткнень.

В районі Авдіївки Донецької області відчувається нестача снарядів, і триматися без артилерії дуже важко. Через це там фіксується небезпечне просування з боку російських окупаційних військ, розповів військовий експерт, ветеран АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

У ніч на 28 січня російські окупаційні війська атакували Україну 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких чотири - збили вогневі групи.

Крім того, росіяни атакували двома ракетами "Іскандер-М" Полтавську область з району Воронезької області РФ та трьома ЗКР С-300 обстріляли Донецьку область з тимчасово окупованої території області.

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