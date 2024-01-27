Крім того, бійці знайшли на місці пораненого противника - "він поповнить обмінний фонд".

На Запорізькому напрямку аеророзвідники 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили групу окупантів, пошкодили російську техніку та взяли в полон одного російського військового. Про це повідомила Нацгвардія України і оприлюднила відповідне відео.

Зазначається, що було виявлено групу противника, що пересувалася на полі бою в сторону позицій гвардійців. Після встановлення цілей, за допомогою FPV-дронів було нанесено декілька ударів по окупантах.

"Щоб завершити вдале відпрацювання з повітря, на зачистку висунулись два гвардійці нашої бригади "Спартан", які на місці знайшли пораненого противника. Він поповнить обмінний фонд", - повідомили у Нацгвардії.

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Окупанти розконсервували рідкісні гармати М-46 нестандартного калібру. Як зазначає видання Defence Express, ці гармати виготовлялись з 1946 по 1950 роки, мають нестандартний як для сухопутних військ російської армії калібр 130 міліметрів, на зберіганні ворог мав лише 350 гармат цього типу. Снаряди до них росіяни можуть отримувати з Північної Кореї.

Також УНІАН повідомляв, що заступник комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Єгор Чернєв уточнив деталі "нової" мобілізації. За його словами, серед чоловіків є достатньо мобілізаційного ресурсу для задоволення потреб Генштабу у захисті України від російської агресії, тому мобілізувати жінок у ЗСУ не планується.

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