В ОТУ "Луганськ" зазначили, що наразі окупанти підсилюють свої позиції на всіх напрямках.

Наразі на Торецькому, Краматорському та Сіверському напрямках ситуація залишається складною, але контрольованою. Відносно стабільною є ситуація поблизу Часового Яру, там ворог штурмує малими групами без застосування техніки. Про це заявила речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Українського радіо".

"На Сіверському напрямку, на перший погляд спокійніше, там менша статистика штурмів, проте ворог наступає із броньованою технікою, що ускладнює завдання нашим захисникам. Найскладніша ситуація залишається у районі Торецька та Нью-Йорка, противник намагається прорвати нашу оборону, постійно напирає живою силою. На всіх напрямках ворог застосовує артилерію, авіацію і дрони", - зазначила представниця угруповання.

За її словами, переважно ворог використовує важку радянську техніку, а саме танки Т-62 й старі БМП. Також окупанти застосовують на цих напрямках і новітню зброю, а саме БпЛА, FPV- та розвідувальні дрони.

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Також Бобовнікова розповіла, що наразі російські окупанти підсилюють свої позиції на всіх напрямках, адже ЗСУ постійно спостерігають за збільшенням боєкомплекту, дронів, логістичних речей та особового складу ворога на позиціях.

"На сьогодні росіяни застосовують переважно тактику малих груп. Це десятки штурмів за день, проте малими групами - 3-4 людини. Як вже було сказано, на Сіверському напрямку відбуваються штурми з технікою, у районі Часового Яру ворог використовує малі групи, на Торецькому напрямку відбуваються бої у місті, там своя специфіка. Росіяни добре вчаться у нас. Те, що ми починали застосовувати на початку повномасштабного вторгнення, вони впроваджують зараз, це стосується, зокрема, тактики малих груп. Хочу сказати, що на нашому напрямку більшість ворожих штурмів є безуспішними", - підкреслила речниця.

Водночас представниця угруповання наголосила, що українські військові також вчаться та модернізують свої підходи, зокрема й у використанні безпілотників.

"Ми намагаємося застосовувати FPV-дрони ефективніше за ворога - практично кожен наш запущений дрон потрапляє в ціль. Постійно проводиться навчання на FPV, навіть самі бійці виготовляють дрони, навчаються і потім навчають інших", - додала Бобовнікова.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Вовчанську, що на Харківщині, росіяни використовують підземні логістичні маршрути, щоб наблизитися до українських позицій. В ЗСУ зазначили, що ворог використовує цю тактику ще з літа 2023 року, яку спостерігали на Авдіївському напрямку.

Своєю чергою військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що армія РФ може спробувати просуватися після Вугледару, але суттєвого успіху не матиме.

"Вони вважають, що якщо нам довелося відійти з Вугледару…, тому вони спробують за інерцією десь просунутися. Але я впевнений, що якогось просування суттєвого не буде. Ніякі двері там не відчиняються, ніяких там шляхів ледь не до Дніпра чи Запоріжжя немає. Це вигадки росіян для того, щоб трішечки нас потримати в напрузі", - пояснив він.

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