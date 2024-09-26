Часів Яр залишається для окупантів дуже пріоритетним напрямком, наголосив Калашніков.

Російські окупаційні війська не полишають намірів просунутися вглиб української території. У перспективі ворог може посилити своє угруповання в районі Часового Яру Донецької області і намагатиметься "протиснути" Сили оборони.

Таку думку висловив в етері "Еспресо" пресофіцер 26-ої артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков. За його словами, Часів Яр залишається для ворога пріоримтетним напрямком.

"У перспективі можна очікувати, що вони все ж таки посилять угруповання на цьому напрямку і будуть намагатися нас протиснути. При чому притиснути не тільки нас в лоб по фронту, а і намагатися все ж таки взяти в кліщі. Тому що Часів Яр для них залишається дуже пріоритетним напрямком, тому що Часів Яр все ж таки, хоч би що там було, розташований на максимальній висоті саме в цьому регіоні за 200 метрів за Часовим Яром, уже, можна сказати, в низині лежить агломерація Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ", – пояснив він.

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Калашніков додав, що саме з Донецького кряжу вигідно було б вести вогневе ураження за допомогою артилерійських систем. Крім того, якби ворог таки протиснувся у Часів Яр, він міг би отримати вихід на оперативний простір для подальшого просування.

"Ну і там ще також причини, які пов’язані із логістикою, ну й інші причини. Але весь наш фронт взаємопов’язаний, і якщо брати Покровський напрямок – це наш південний фланг, ми також залежимо від того, як будуть там розвиватися події для того, щоб зорієнтуватися, як потім ворог буде діяти й на нашому напрямку. Тобто воно між собою все єдине ціле, але в перспективі так, ворог буде намагатися нас просунути, тому що Часів Яр їм також заважає вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської областей, які були задекларовані саме перед початком їхньої російської "СВО", – констатував Олег Калашніков.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Російські окупанти намагаються захопити Вугледар Донецької області. 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, яка тримає оборону цього міста з 2022 року, вже виснажена, каже ветеран, майор запасу Олексій Гетьман. При цьому окупанти на цій ділянці додали ще більшу кількість людей та артилерії, дронів.

Крім того, в Запорізькій області російські окупанти підтягують резерви та готуються до штурмів, які можуть розпочатися найближчим часом. Про це розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

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