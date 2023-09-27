Глава держави також натякнув, що є "інші задуми, які реалізуються" на фронті.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося просунутися на Донецькому напрямку. Про це глава держави розповів за результатами щоденної селекторної наради із силовиками, правоохоронцями та військовими.

"Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються", - зазначив він.

Також Зеленський наголосив, що на Херсонщині росіяни продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися їхня зброя. Зокрема, впродовж доби ворог випустив по території області 26 керованих авіаційних бомб.

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"Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор", - додав президент.

Він також відзначив викриття Службою безпеки України навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Зеленський наголосив, що це "хороший сигнал" усім зрадникам про те, що "відплата буде".

Що відбувається на фронті

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Авдіївському напрямку українські військові відбили чергові російські атаки в районі Сєверного Донецької області, на Запорізькому - південніше Новодарівки Запорізької області.

За даними Генштабу ЗСУ, найбільш інтенсивні атаки впродовж доби росіяни здійснювали на Мар’їнському напрямку. Там ворог безуспішно намагався наступати в районі Мар’їнки Донецької області, де за добу ЗСУ відбили 13 атак.

Водночас, українська армія продовжує наступати та штурмувати позиції росіян на Бахмутському напрямку, завдаючи ворогу значних втрат та виснажуючи його.

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