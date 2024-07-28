Окупанти хочуть розтягнути українські сили по кордону з Росією.

Активність окупантів біля населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині може свідчити про намагання розтягнути українські сили по кордону. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк.

Він зазначив, що кожен українець має розуміти, що на будь-якій точці, де проходить лінія кордону України та Росії, може бути відкрита нова ділянка фронту.

"Росіяни зараз стараються максимально відволікати і розтягувати українські сили по всій лінії бойового зіткнення. І це ми побачили в районі населеного пункту Сотницький Козачок, звідки росіяни в останні дні почали активно прострілювати українські території. Звичайно, що це може бути новою ділянкою фронту. Росіяни зараз активно спостерігають за тим, де українська оборона є слабшою, активно прощупують, щоб туди підтягувати максимальну кількість резервів, бо ціль у них одна – дістатися до Харкова", - наголосив Черняк. Відео дня

За його словами, Сили оборони готові до будь-яких маневрів ворога і дадуть відсіч. Черняк також розповів, що ворог намагається вклинитися в українську оборону. За його словами, діє російська розвідка.

"Наші розвідники деякий час тому зіткнулися з розвідувальною групою противника. "Зеленка" на Харківщині є дуже густою, тому спостерігати за переміщеннями таких груп є доволі складно. І в останній момент вдалося виявити таку групу і її знищити в повному складі", – наголосив він.

Черняк додав, що ворог на Харківщині закопується - свої "нори, траншеї обладнує під кронами дерев, щоб захиститися від FPV-дронів та від скидів".

Ситуація на Харківщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 і 14 липня Сили оборони провели локальні контратаки на північ і північний схід від Харкова, відвоювали позиції у Вовчанську і мають успіхи біля Сотницького Козачка. За даними Інституту вивчення війни ISW, на цьому напрямку проти українців воює чеченський підрозділ.

Водночас українське джерело повідомило, що українські сили відкинули російські сили від Сотницького Козачка - на північному заході від Харкова.

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