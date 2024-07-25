Основні активні дії російські окупанти зосередили на Глибокому та Вовчанську.

Чисельність російських військовослужбовців на півночі Харківщини та біля кордону на території РФ становить орієнтовно від 30 тисяч осіб. Враховуючи, що ворог здійснює перегрупування своїх штурмових груп, ці цифри приблизні, заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків" Віталій Саранцев.

"За попередніми даними їх чисельність складає приблизно від 30 тис. військовослужбовців. Але цю цифру я наразі точно не можу сказати, тому що зараз там ситуація достатньо динамічна. Ворог якісь ворог підрозділ заводить, якісь виводить. Тобто, він здійснює внутрішню ротацію", – акцентував він в етері телемарафону.

За його словами, російські окупанти намагаються чинити тиск на основі декількох підрозділів.

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"Ворог здійснює перегрупування своїх штурмових груп. Це вже відомі нам 155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ та 18-та мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Це ті підрозділи, які діють в районі населеного пункту Глибоке. А в районі населеного пункту Вовчанськ ворог готує штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади 6-ї армії", – зазначив Саранцев.

Речник розповів, що сьогодні в операційній зоні ОТУВ "Харків", як і в попередні дні, основні активні дії російські окупанти зосередили на Глибокому та Вовчанську. А також намагалися здійснити штурм Сил оборони України в районі Сотницького Козачка.

"У Вовчанську росіяни намагаються атакувати, розширити зону контролю в місті та просунутися по лівому флангу до населеного пункту Тихе. В районі села Лук’янці противник намагається взяти під контроль прилеглі до населеного пункту лісосмуги", – додав Саранцев.

Він зауважив, що в зоні відповідальності ОТУВ "Харків" українські захисники тримають під вогньовим контролем переміщення ворожих сил як на українській території, так і на суміжній території РФ.

"Тобто ми відслідковуємо переміщення техніки і ворога. Руйнуємо його логістику і шляхи постачання боєприпасів. Тому ворог наразі дуже мало використовує якусь броньовану або важку техніку. Артилерію противник використовує з території РФ, так само як і РСЗВ. Спеціальну техніку, якою ворог намагається десь окопуватись, зводити фортифікаційні споруди, ми так само виявляємо засобами розвідки і знищуємо", – підкреслив речник.

РФ тисне на Харківщині

Вовчанськ і Липці Харківської області потрібні ворогу, щоб створити плацдарм для просування вглиб України та максимально до адміністративних меж міста Харкова. Про це напередодні розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко. Він зазначив, що ворог хоче посилити натиск, тому стягує додаткові сили під Вовчанськ та Липці.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що РФ до кінця року планує збільшити чисельність свого угруповання в Україні на 170 тис. військовослужбовців та досягти позначки 690 тис. осіб.

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