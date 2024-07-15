ЗСУ відвоювали позиції у Вовчанську і мають успіхи біля Сотницького Козачка, - ISW

Воїнам вдалося відкинути ворога від населеного пункту.

13 і 14 липня Сили оборони провели локальні контратаки на північ і північний схід від Харкова та відвоювали деякі позиції у Вовчанську.

Як повідомляє Інститут вивчення війни ISW з посиланням на аналіз геолокаційних кадрів, на цьому напрямку проти українців воює чеченський підрозділ.

На кадрах, датованих 14 липня, видно, як елементи чеченського 204-го полку спецназу "Ахмат" завдають ударів по українським силам у північно-західній частині Вовчанська. Це свідчить про те, що українські війська повернули деякі позиції в цьому районі.

Відео дня

Водночас українське джерело повідомило, що українські сили відкинули російські сили від Сотницького Козачка - на північному заході від Харкова.

Нацгвардія повідомила, що останнім часом кількість атак російської піхоти поблизу Липців зменшилася, але російські війська посилили авіаудари в цьому районі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти мають деякі успіхи на фронті, зокрема на Донбасі. Ворог просунувся у Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що окупанти намагаються розтягувати сили і засоби ЗСУ на фронті. Зокрема, у нього запитали, чому російські загарбники переорієнтовують скупчення сил з Торецького напрямку на Времівський й Куп'янський.

Росіяни посили штурми на Покровському напрямку. Протягом доби було зафіксовано 160 бойових зіткнень, 40 з яких припадало саме на цю ділянку фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: