Він підкреслює, що Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії має якнайшвидше взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це він сказав у своєму виступі на засіданні Ради безпеки ООН, відеозапис якого опубліковано в Telegram-каналі глави держави.

"​Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи. Це факт, що російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі, Запорізької атомної станції, зоною бойових дій... Через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором. Зараз уся Європа і усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення", - наголосив Зеленський.

​Він нагадав, що Запорізька атомна станція - це шість реакторів, а в Чорнобилі вибухнув один.

​"Місія МАГАТЕ якнайшвидше має взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній станції, а Росія повинна без будь-яких умов припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, у серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними ж Запорізьку АЕС. Також вони зробили на АЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Київ пропонував, щоб фахівці МАГАТЕ і представники ООН через територію України приїхали на АЕС.

23 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що небезпечних викидів на ЗАЕС не було, але зберігається 100-відсоткова небезпека.