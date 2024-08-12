Армія РФ не змогла відтіснити українські війська у Курській області, попри відправлення підкріплень.

Військам Російської Федерації не вдається відбити українське вторгнення у Курській області. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Зазначається, що з моменту початку операції у вівторок Збройні сили України просунулися в глиб Росії на 30 км. Зокрема, війська зайняли селище Суджа Курської області неподалік від російського кордону.

"Ми йдемо глибше", - сказав український солдат Денис і додав, що ЗСУ мають перевагу, попри те, що Росія ввела підкріплення. Відео дня

Інший солдат, Костянтин, сказав, що ранній успіх раптової операції "справді підняв нам настрій".

Водночас представник Міністерства оборони України повідомив, що деталі операції поки не розголошуються, оскільки в ЗСУ "наразі чекають, як усе розвиватиметься".

Ситуація у Курській області РФ - останні новини

Політолог, науковий співробітник Карлового університету (Прага) Олександр Морозов, заявив, що операція у Курській області - це важкий удар по всій концепції суверенітету РФ.

Також УНІАН повідомляв, що російські командири відмовляються відводити в тил строковиків, російські солдати строкової служби залишаються на позиціях у Курській області.

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