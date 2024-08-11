За словами Маркуса Фабера, операція змушує ворога відводити значну кількість військ з фронту на сході України.

Глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вважає, що Курська операція показала, що російський диктатор Володимир Путін нічого не контролює, і заклала гарну основу для перемовин з його наступником. Про це він написав у соцмережі X.

За його словами, наступ ЗСУ проти російських окупантів під Курськом відбувається краще, ніж очікувалося.

"Цей крок показує російському народу, що їхній диктатор нічого не контролює, а військове керівництво не справляється зі своїми обов'язками. Гарна основа для мирних переговорів з наступником Путіна. І переговорів з Путіним в Міжнародному кримінальному суді", - наголосив Фабер. Відео дня

Він зазначив, що така операція змушує ворога відводити значну кількість військ з фронту на сході, що послаблює напругу, тому, за його словами, це гарний привід говорити про танки Leopard 2.

"Наша військова допомога Україні - це найкраща інвестиція в нашу безпеку. Вона щодня зменшує потенціал російської загрози. Вона запобігає перетворенню українських цивільних на біженців. Путінські рупори в Німеччині тепер також можуть це усвідомити", - підкреслив Фабер.

Курська область - що відомо

Раніше політолог Олександр Морозов заявив, що ситуація у Курській області РФ завдає важкого удару по всій концепції суверенітету Росії. Він зазначив, що Кремль повинен вибивати українські війська з цієї території і після цього зробити вигляд, що це був інцидент, який не має міжнародного і великого міжнародно-політичного значення.

"Але в мене враження, що чим би не закінчилася ця операція української армії, міжнародні наслідки цього вже нікуди не подінуться. ... Вони не подінуться і для російського суспільства, тому що це буде зафіксований епізод, який відчиняє двері в нову форму війни, в новий простір війни. Кремль далі повинен буде очікувати, що це може статися і повторно", - підкреслив експерт.

Водночас журналіст видання The Insider Христо Грозєв вважає, що атака ЗСУ в Курській області виявилася неочікуваною для Росії.

"Видно, що ця атака виявилася абсолютно несподіваною для вищого керівництва Росії. До речі, не тільки для вищого керівництва РФ. Виявляється, що український Генштаб готував цю операцію, не погоджуючи її навіть із західними партнерами, і це було спеціально зроблено, щоб не було витоку", - наголосив він.

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