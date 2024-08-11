За словами Олександра Морозова, атака на Курську область "відчиняє двері в нову форму війни".

Ситуація у Курській області РФ завдає важкого удару по всій концепції суверенітету РФ. Про це в інтерв'ю Radio NV сказав політолог, науковий співробітник Карлового університету (Прага) Олександр Морозов.

За його словами, Кремль має вибивати українські війська з цієї території і після цього зробити вигляд, що це був інцидент, який не має міжнародного і великого міжнародно-політичного значення.

"Але в мене враження, що чим би не закінчилася ця операція української армії, міжнародні наслідки цього вже нікуди не подінуться. ... Вони не подінуться і для російського суспільства, тому що це буде зафіксований епізод, який відчиняє двері в нову форму війни, в новий простір війни. Кремль далі повинен буде очікувати, що це може статися і повторно", - зазначив експерт. Відео дня

Він підкреслив, що "цей крок робить вразливою будь-яку точку російського кордону".

"Раніше ніхто не міг би припустити, що з території будь-якої іншої країни може бути входження військ на територію Російської Федерації, і відповідь буде такою. Тепер на це всі дивляться з абсолютно іншим враженням. І Кремль має з цього виходити. Так, зараз ніхто не збирається цього робити — ні країни Балтії, ні Фінляндія, ні Польща, ні Казахстан, ні Китай. ... Але те, що сталося, явно змінює сприйняття ситуації. У цьому плані Кремль справді має думати, а якщо це буде Китай, то яка кількість населення побіжить від кордону, що з цим робити", - резюмував Морозов.

Ситуація у Курській області РФ - останні новини

Російські командири відмовляються відводити в тил строковиків, російські солдати строкової служби залишаються на позиціях у Курській області. Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що йдеться про строковиків, які служать у частинах в інших регіонах і були направлені в Курську область у рамках відрядження. Зокрема, відомо, що деякі солдати приїхали з Воронезької області РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: