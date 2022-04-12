В області продовжують відбуватися запеклі бої.

У Запорізькій області російські загарбницькі війська примусово відправляють чоловіків до військкоматів і створюють з-поміж поліцейських "народну міліцію".

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram, в області точаться запеклі бої, але українські воїни утримують позиції, а на деяких напрямках відтісняють ворога, тож ситуація залишається контрольованою.

Повідомляється, що російські окупанти проводять рейди комунальними закладами для виявлення чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

Також з-поміж українських поліцейських, через залякування та тиск на їхніх близьких та родини, окупанти створюють загони так званої "народної міліції".

При цьому, у Мелітопольському районі, за словами місцевих жителів, окупанти проводять обшуки у помешканнях людей - шукають зброю, документи, запаси харчів, а також намагаються отримати інформацію про воїнів АТО/ООС, військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України.

Крім того, складною є ситуація в Енергодарі.

"Окупаційна влада міста, що створена зі зрадників та російських окупантів, використовує ті самі методи тиску та репресій по відношенню до мирного населення, що вже використовували на території Донбасу у 2014-2015 роках", - йдеться у повідомленні.

Відтак, окупанти намагаються повністю ізолювати Енергодар, ввести в ньому свої порядки, призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців отримувати спеціальний дозвіл на діяльність, аби повністю її контролювати або заборонити.

Окремо сказано, що в області помічено випадки ведення ворогом бойових дій у цивільному одязі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Запорізькій області окупанти викрали вже 106 громадян, включаючи журналістів.

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