В деяких регіонах області є проблеми з певними категоріями продуктів харчування і особливо з ліками.

Ситуація в Запорізькій області з початку війни - важка, росіяни регулярно обстрілюють міста, а в окупованих містах створюють комендатури та пошірюють пропаганду.

Про це заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в інтерв'ю LIGA.net. Він зауважив, що в області складна гуманітарна та безпекова ситуація.

"По лінії зіткнення бої не припиняються вже місяць. Особливо в східній частині області, яка межує з Донбасом. Там регулярні артобстріли. Кілька разів на тиждень обстрілюють наші території, є руйнування і жертви, зокрема серед мирного населення. Гуманітарна ситуація на підконтрольній території більш-менш. В перші дні була паніка і люди все розкупили. Але зараз торговельні мережі повністю наповнили асортимент і все виглядає так, наче війни і немає", - заявив він.

В деяких регіонах області є проблеми з певними категоріями продуктів харчування і особливо з ліками.

"Ускладнено функціонування медичної системи. В Пологах повністю захопили лікарню. Головних лікарів, які не погоджуються, "звільняють". Намагаються захопити управління лікарнями. Тому ускладнене передання медичних засобів за певними категоріями", - додав Старух.

Також на людей здійснюється постійний тиск. По селах і містах робиться будинковий та квартирний обхід.

"В великих містах вже почали створювати комендатури. Фахово підготовлені люди та ФСБ включно з кримськими зрадниками методично тероризують всі населені пункти. Разом з Росгвардією", - додав Старух.

В області 411 випадків руйнувань будинків, це попередня цифра.

"Лінія зіткнення не змінюється вже місяць. Населені пункти на лінії від Василівки до Полог були зайняті в перші два тижні. Зараз ця частина утримується і наші навіть декілька населених пунктів відвоювали. Мелітопольський і Бердянський райони окуповані повністю. Василівський – практично (окупований. – Ред.), значна частина Пологівського. Запорізький район із Запоріжжям повністю підконтрольні нам. Територіально окуповано багато, але за населенням більша частина – це Запорізький район", - підсумував Старух.

Як відомо, в Енергодарі російські окупанти почали створювати фейкові органи влади.

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