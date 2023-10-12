Знищено п’ять ворожих танків, одну БМП, один БТР, один бронеавтомобіль "Тигр", десятки одиниць живої сили противника.

За добу на Авдіївському напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищили вісім одиниць важкої техніки та десятки російських окупантів.

"Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції. Одними з перших у бій вступили воїни ССО", - йдеться у повідомленні ССО ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних БПАК 3-го полку ССО знищено п’ять ворожих танків, одну БМП, один БТР, один бронеавтомобіль "Тигр", десятки одиниць живої сили противника.

"Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами", - наголосили військові.

Ситуація в Авдіївці - останні новини

Речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що тривають бої за Авдіївку Донецької області, місто ворог розглядає як можливість отримати хоч якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій.

Він зазначив, що якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом "як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення Авдіївки для нього чи не найбільше з того, чого він може досягнути на даному етапі".

Тому, за словами Штупуна, ворог активно застосовує авіацію та продовжує активні наступальні дії. Протягом минулої доби ворогом значно збільшено кількість ударів: один ракетний та 39 авіаційних. Також окупанти провели 51 бойове зіткнення і здійснили 930 артилерійських обстрілів. Тільки в районі Авдіївки відбито понад 10 атак.

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