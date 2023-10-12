Назвав фейками повідомлення про нібито взяття певних позицій ворогом в Авдіївці.

Третю добу ворог не припиняє штурмувати Авдіївку, постійні обстріли міста, де залишається 1622 цивільні людини.

Про це сказав очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація дуже напружена,бо вже третю добу ворог не припиняє штурмові дії, "гатить" по місту та позиціях наших воїнів з усіх видів зброю, "лізе з усіх напрямків".

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При цьому очільник Авдіївської міської військової адміністрації наголосив, що повідомлення про те, що окупанти зайшли в місто, взяли певні позиції біля коксохімзаводу не відповідають дійсності. "Все контролюється. Всі атаки ворога відбито. Дуже непросто, гаряче. Подяка хлопцям, які тримають позиції", - зазначив він.

Барабаш розповів, що по місту нанесено ворогом дуже велику кількість авіаракетних ударів – за вчора більше 20. За його словами, дуже багато руйнувань у місті. "Ворог намагається влучити по багатоповерхових будівлях міста. Є загиблий місцевий мешканець. Попередньо, зі слів сусідів, двоє місцян під завалами – літній чоловік і жінка. Також чотири поранених цивільних", - розповів Барабаш. При цьому зазначив, що немає можливості проводити рятувальні роботи. "Вчора близько 60 обстрілів відбулося по місту. Сьогодні – вже під 30. Тому там нереально заїхати технікою рятувальникам, працювати", - повідомив він. При цьому додав, що 9-поверховий "будинок склався до першого поверху". Барабаш розповів, що був вчора біля нього, але в тих умовах нереально проводити рятувальні роботи, а тим більше є розуміння, що була там велика пожежа, тому з під завалів ніхто не подає жодних ознак життя.

За його словами, люди, які залишилися в місті, ховаються в підвалах . "На ранок сьогодні 1622 особи залишаються в місті", – додав він. При цьому зазначив, що вчора попри обстріли вдалося вивести 5 людей. За його словами, евакуацію здійснити дуже складно, бо останні 22 кілометри дороги до міста постійно під обстрілами. Крім того, люди не дуже рвуться евакуюватися.

Штурм Авдіївки

Як повідомляв УНІАН, вчора військовий, який раніше був народним депутатом 7 і 8 скликань Єгор Фірсов в ефірі Радіо Свобода розповів, що біля Авдіївки відбуваються потужні ворожі атаки. Обороною міста керує один з супер-досвідчених офіцерів, Герой України.

Він зазначав, що ворог застосовує усі види зброї, починаючи від малої артилерії, мінометів, далі – "Гради", закінчуючи літаками та FPV-дронами.

При цьому додав, що "паритету в повітрі" Силам оборони дуже не вистачає.

Фірсов нагадав, що Авдіївка тримається вже півтора року повномасштабної війни і задача перед всіма бійцями Сил оборони - не просто втримати позиції, а завдати ворогу нищівних втрат і розбити його.

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