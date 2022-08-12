Як зазначив Іван Федоров, тепер колаборант не зможе сидіти на стільці, бо відповідну частину його тіла підірвано буквально.

В результаті ранкового вибуху у Мелітополі поранено колабранта, одиного з очільників виборчого штабу "Єдиної Росії" Олега Шостака.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Вибухове попередження від Мелітопольського підпілля - полювання на колаборантів, які готуються до псевдореферендуму, розпочато. Сьогодні: у колаборантів підгорає "заднє місце". В прямому сенсі. "По заслугах" отримав один з очільників виборчого штабу "Єдиної Росії" - керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак. Близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу "МТВ-Плюс". Систематично транслюючи в етері карту України без Криму та сюжети про начебто палку любов мелітопольців до "расєї". Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стулі рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано", - написав Федоров.

Він додав, що також цього тижня підірвали головний штаб "Єдиної Росії" по пр. Б. Хмельницького у Мелітополі.

"Лігво рашистів у самому центрі міста з цілодобовою охороною! Саме там орки формували фальшиві списки та здійснювали підкуп виборців. Підсумок: налякані окупанти зрозуміли, що навіть озброєним до зубів безпечного місця на українській землі їм не знайти", - зазначив Федоров.

Крім того, за його словами, минулого тижня спалили будинок колаборантки - співмешканки окупаційного коменданта одного з селищ Мелітопольського району, яка всіма способами активно готувалась до "голосування". Також підрізали ножем двох поплічників окупаційної "влади", які наввипередки бігали по селам з незрозумілими "списками".

"Підсумок: мінус всі мешканці декількох населених пунктів, які в подальшому навідріз відмовляються допомагати окупантам", - наголосив мер.

Він зазначив, що полювання на організаторів референдуму триває та подякував сотням мелітопольців, які щодня інформують про активістів окупантів та членів виборчкомів на анонімну електронну скриньку zradnyk@mlt.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Федоров повідомив про гучний вибух в окупованому місті близько 9-ї ранку. За його інформацією, в одному з дворів вулиці Гоголя, за попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Вас також можуть зацікавити новини: