Щодня окупанти створюють загрози на Запорізькій АЕС, які можуть призвести до ядерної катастрофи.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив про готовність закупити йодид калій для захисту містян від радіації.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Щодня окупанти створюють загрози аварій на Запорізькій АЕС, які можуть призвести до ядерної катастрофи. Сподіваємось їм вистачить глузду припинити це робити, проте маємо бути на крок попереду й захистити наших мешканців від можливого радіаційного забруднення. За кошти місцевого бюджету ми готові оперативно закупити й розповсюдити серед мелітопольців йодид калію - медпрепарат, необхідний для захисту від небезпечного накопичення радіоактивного йоду у щитоподібній залозі людини", - зазначив він.

Проте, за словами Федорова, російські військові вже четвертий місяць не погоджують "зелений" коридор, щоб централізовано доставляти в Мелітополь гуманітарний вантаж.

"Саме тому звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста з терміновим проханням допомогти організувати "зелений" коридор і поставити мешканцям тимчасово окупованих територій медпрепарат, який може допомогти врятувати життя", - підкреслив мер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 серпня, загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Перед тим, 5 серпня, окупанти чотири рази обстріляли АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі висловив серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС, заявивши, що це підвищує ризик ядерної катастрофи. Він закликав усі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість поблизу ядерного майданчика.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до Запорізької АЕС "для гарантування технічної підтримки ядерної безпеки".

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