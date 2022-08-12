За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій, наслідки встановлюються.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про гучний вибух в окупованому місті близько 9-ї ранку.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Щойно: один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали швидкі", - зазначив Федоров.

Федоров нагадав, що рух опору "пильно стежить за колаборантами", знає кожного в обличчя і по імені й "нікого не залишить без належної уваги".

Наразі детальна інформація про вибух збирається, зазначив міський голова.

Як раніше повідомляв УНІАН, на окупованих територіях зростає тиск на населення, агресивні зеки "пресують" людей. Українці не полишають спроб виїхата на підконрольну Києву територію навіть попри загрозу для здоров'я та життя.

Так, новонароджена дитина потрапила до лікарні з тепловим ударом, оскільки автомобіль з його батьками російські окупанти дві доби тримали на блокпосту у Василівці Запорізької області. Крім того, відомо, що на цьому ж блокпості в черзі на евакуацію померли вже 10 осіб. Всі вони намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

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